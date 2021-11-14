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Çifte Vatandaşlar, Bulgaristan Seçimleri İçin Oy Kullanıyor

- Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan'daki erken parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti.

Çifte Vatandaşlar, Bulgaristan Seçimleri İçin Oy Kullanıyor

14 Kasım 2021 Pazar 20:38

 Kocaeli ve Sakarya'da çifte vatandaşlar, Bulgaristan seçimleri için oy kullanıyor
KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan'daki erken parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti.
Kocaeli'nin Çayırova, Darıca, Derince, Gebze, Karamürsel, Körfez ve İzmit ilçelerinde çifte vatandaşlar, 8 sandıkta oylarını kullandı.
Sakarya'da ise seçmenler, Serdivan ilçesindeki Hacı Emine Oba İlk ve Ortaokulu'nda kurulan tek sandıkta oy verdi.
Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi.
Seçimlerde, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkan Mustafa Karadayı da cumhurbaşkanı adayı olarak yarışıyor.
- "Demokrasi adına sürece destek olmaya çalışıyoruz"
Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-TÜRK) Genel Başkanı Günay Uzun, Kocaeli'de 7 ilçede 8 sandık kurulduğunu, vatandaşların oylarını kullanmaya başladığını söyledi.
Akşam saat 20.00'ye kadar vatandaşların oylarını kullanacağını aktaran Uzun, "Bizim için burada önemli olan bir gelişme de Bulgaristan'da bir Türk adayın çıkmış olmasıydı. Bizler de elimizden geldiğince demokrasi adına sürece destek olmaya çalışıyoruz." dedi.
Uzun, Bulgaristan'ın 2021 yılını seçimler yılı olarak geçirdiğini belirterek, "Genel seçimlerde bu geçirdiğimiz 3'üncü seçim oluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle de birleşmesi ayrı önem arz etti. O yüzden vatandaşlarımızdan beklentimiz; gelsinler, oylarını kullansınlar. Onlar için bütün imkanı sağladık." diye konuştu.
Kocaeli Balkan Türleri Kültür ve Dayanışma Derneği Körfez Şube Başkanı Ferhat Ferhatoğlu da kendileri için heyecanlı bir gün olduğunu, vatandaşların sağlıklı ortamda oy kullanmalarını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.
Gelemeyecek durumdaki vatandaşların dernek bünyesinde yapılan çalışmayla oy kullanmaya getirildiğini aktaran Ferhatoğlu, vatandaşlardan anayasal hak olan oylarını kullanmalarını istedi.
Derince ilçesindeki Yenikent Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanan vatandaşlardan Reyhan Velioğlu seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.
Melisa Velioğlu da seçimlerde oy kullandığı için mutlu olduğunu dile getirerek, vatandaşlık görevini en iyi şekilde yerine getirdiklerini söyledi.

AA
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