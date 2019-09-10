Çiftlerin nikahını Büyükgöz kıydı

Özel bir tarih olan 9/9/2019 tarihinde dünya evine giren çiftleri bu mutlu gününde yalnız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ; Yasemin ve Osman, Esma ve Ahmet, son olarak da Ozan ve Tuğçe çiftinin nikahlarını kıydı. Gebze’de 30 çift bu özel günde evlendi.

9/9/2019 tarihli bu özel günde genç çiftlerin nikahını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kıydı. Gebzeli çiftler, özel bir gün olan 9/9/2019 tarihinde dünya evine girmeyi tercih etti. Gebze kent meydanında bulunan nikah salonunda dünya evine giren çiftleri yalnız bırakmayarak nikah akitlerini gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ömür boyu mutluluklar diledi. Ailenin toplumun temel taşı ve en önemli müessesi olduğunu dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Rabbim sizlere hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin inşallah. Sizlere iki cihan saadeti dilerim. Rabbim hayırlı ve uğurlu eylesin inşallah” dedi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bu özel günde; Yasemin ve Osman, Esma ve Ahmet, son olarak da Ozan ve Tuğçe çiftinin nikahlarını kıyarken ilçede toplam 30 çift dünya evine girdi.





