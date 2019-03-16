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Çiler, 18 Mart'ı Kutladı

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Çiler, 18 Mart'ı Kutladı

16 Mart 2019 Cumartesi 09:20

Çiler mesajında şu ifadeler yer verdi;

"18 Mart 1915’ te milli karakterimizin değişmez parçası olan bağımsızlık düşüncemizi tüm Dünya’ ya ispat ettiğimiz, tarihte eşine az rastlanır bir şekilde mücadele verdiğimiz Çanakkale Zaferi’ mizin, bugün 104. Yıldönümüne ulaşmanın gururu içerisindeyiz.

Çanakkale Zaferi’ miz, imkansızlıklara ve yokluklara aldırmaksızın kadının, erkeğin, gencin ve yaşlının bugün üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılmak için olağanüstü bir gayretle kazandığı; Türk Milletinin nasıl bir azim ve cesaretle yol aldığını kanıtladığı büyük bir zaferdir. Çanakkale Zaferi, bir çok isimsiz kahramanın güç eşitsizliğine rağmen Dünya tarihini değiştirdiği bir kahramanlık hikayesidir.

Büyük bir destana imza atılan Çanakkale Zaferi’ mizin 104. Yıldönümünde, Başta Gazi Mustafa ATATÜRK olmak üzere, yurt topraklarımızı korumak uğruna can veren tüm şehitlerimizi minnet ve saygıyla anarken, tarihe şahit olan şehrimizin daima ziyaret edilmesi ve o anların nesilden nesile aktarılmasının sağlanmasının hepimizin vazifesi olduğunu unutmamamız gereklidir."

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