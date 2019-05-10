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Çiler, Anneler Günü'nü Kutladı

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Anneler Günü'nü bir açıklama yaparak kutladı.

Çiler, Anneler Günü'nü Kutladı

10 Mayıs 2019 Cuma 09:30

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"Üzerimizde ödenmez hakları olan annelerimizi sadece bir gün değil, her gün hatırlamalı; bizleri en iyi şekilde yetiştirmek, hayata hazırlamak için koşulsuz ve karşılıksız sevgi veren, beklentisiz emek harcayan, gücümüze güç, umudumuza umut katan; fedakarlık sevgi ve sabrın her dönemde en önemli temsilcileri, ilk öğretmenlerimiz annelerimizin yalnızca ihtiyaç duyduklarında değil her zaman yanlarında olmalı, emeklerinin boşa gitmediğini onlara göstermeliyiz. 

Kurtuluş Savaşı yıllarında, tarih boyunca süregelen tüm başarılarda; cephelerde kıyasıya mücadele veren evlatlarına elinden gelen desteği gösteren, onlarla can verip şehit düşen annelerimiz başta olmak üzere; bütün annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. 

Annelerimizi, bir kadın olarak ekonomide, siyasette ve iş dünyamızın her alanında daha etkin bir şekilde görmemiz dileğiyle, toplumumuzun geleceğini inşa eden tüm annelerimizin ellerinden öper; sevgi, saygı ve minnetlerimi sunarak, annelerini kaybetmiş olanların annelerini bu güzel günde rahmetle anar; şehit annelerimizi de hepimizin anneleri olarak gördüğümüzü belirtirim."

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