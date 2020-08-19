“Bu bölgenin yetiştirdiği ender parlamenterlerden biri olan Nurettin Kurt’u da burada anmak istiyorum. Kendisini de bu depremde kaybettik. Deprem kaçınılmaz. Bizim amacımız depreme dayanıklı binalar yapmak ve insanlarımızı bilinçlendirmek. Olası deprem anında bir toplanma merkezimiz yok. Ben Gebze ve Kocaeli belediye başkanlarımızdan bu sefer çok ümitliyim. İnşallah ticaret odası başkanlarıyla da bir araya geliriz ve buraya bir toplanma merkezi kazandırırız.”
Çiler; “Depremi unutmadık, unutturmayacağız.”
Büyük Marmara Depremi’nin 21. yıl dönümünde İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Kütüphanesi’nde gazete manşetlerine yansıyan deprem sergisi açıldı. Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, sergiyi gezdi.
“Bu bölgenin yetiştirdiği ender parlamenterlerden biri olan Nurettin Kurt’u da burada anmak istiyorum. Kendisini de bu depremde kaybettik. Deprem kaçınılmaz. Bizim amacımız depreme dayanıklı binalar yapmak ve insanlarımızı bilinçlendirmek. Olası deprem anında bir toplanma merkezimiz yok. Ben Gebze ve Kocaeli belediye başkanlarımızdan bu sefer çok ümitliyim. İnşallah ticaret odası başkanlarıyla da bir araya geliriz ve buraya bir toplanma merkezi kazandırırız.”