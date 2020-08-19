19 Ağustos 1999 Marmara depreminin 19. yıldönümünde Gebze Ticaret Odası ile birlikte açılan sergi, İKTAV kütüphanesinde yeniden açıldı. Nail Çiler, İKTAV Kütüphanesi ve deprem sergisini gezerek önemli açıklamalarda bulundu. Deprem gerçeği ile hala yüz yüze olduğumuzun altını çizen Çiler; “Depremi unutmadık, unutturmayacağız.” dedi. Çiler, açıklamasına şöyle devam etti, “Afetler değil, biz kendi kendimizi öldürüyoruz. Depremin üzerinden 21 yıl geçti ama kafalarda neler değişti bunlara bakmak lazım. 19 Ağustos 1999 günü bizim için bir kırılma noktası olmalı. Depremden sonra bölgemizde engellilerin sayısı yüzde 12 arttığını görüyoruz. Bu vatandaşlarımız için bir çalışma yapılmalı ve iş hayatına kazandırılmalı."

“Gebze’de toplanma merkezi olmalı”

“Bu bölgenin yetiştirdiği ender parlamenterlerden biri olan Nurettin Kurt’u da burada anmak istiyorum. Kendisini de bu depremde kaybettik. Deprem kaçınılmaz. Bizim amacımız depreme dayanıklı binalar yapmak ve insanlarımızı bilinçlendirmek. Olası deprem anında bir toplanma merkezimiz yok. Ben Gebze ve Kocaeli belediye başkanlarımızdan bu sefer çok ümitliyim. İnşallah ticaret odası başkanlarıyla da bir araya geliriz ve buraya bir toplanma merkezi kazandırırız.”











