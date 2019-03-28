Çiler Kütüphaneler Haftası'nı Kutladı

Çiler mesajında şu ifadelere yer verdi;



"Ülkemizde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2018 yılında 580 milyon 956 bin 504 kitap basılırken, dünya ortalamasının gerisinde kalarak kişi başına düşen kitap sayımız 7,18 olarak belirlenmiştir. Kişi başına düşen kitap sayısının üçte birinden fazlasının eğitim kitabı olması nedeniyle, ülkemizin geleceğe dair yatırımında en önemli unsur kitap okuma alışkanlığımızın mutlaka arttırılması ve aynı ölçüde kütüphane sayımızın arttırılması ve özellikle gençlerimizin bu alanlara yönlendirilmesini teşvik etmek tüm amacımız olmalıdır.

Antik çağdan günümüze toplumsal kurumlar içinde bilgi ve kültürün devamlılığını sağlamada önemli işlevi olan Dünyada ilk kütüphane, M.Ö. 625 yılında Asurlular tarafından kurulurken, ülkemizde 900 yıldır var olan kütüphane kavramı, ilk kez 1678 yılında Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından İstanbul’da kurulan "Köprülü Kütüphanesi" ile başlayarak, dünyaya örnek olmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle; gelişmişliğin göstergesi, eğitimin, bilimin, sanatın, kısacası her bilginin bulunduğu kitaplarımızı okuma alışkanlığımız ile kütüphanelerimizin de artmasını diler, yapılan her kitap bağışının bilgi zenginliğimize sağlanan katkı ile eş değer olduğu bilinciyle hareket edilmesini temenni ederim."