banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çiler Miraç Kandili'ni Kutladı

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Miraç Kandili’ ni bir açıklama yaparak kutladı.

Çiler Miraç Kandili'ni Kutladı

02 Nisan 2019 Salı 10:28

Çiler mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Recep Ayı’ nın 27. Gecesi yaşadığı mucize yolculuğu ifade eden Miraç Kandili’ ne bir kez daha ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz.  

Tertemiz bir kulluğa yönelişi simgeleyen bu özel gün, gönlümüzün aydınlandığı, dualarımızın kabul edildiğine inandığımız kandil gecelerinden biridir. Bu gecenin hürmetine, bizler de insani duygularımızdan arınmalı, maneviyatın verdiği huzur ile ülkemizde, birlik ve beraberliğimizin pekişmesi, dünya üzerinde kalıcı barışın sağlanması için iç dünyamıza dönerek; büyüklerimize, çocuklarımıza, akrabalarımıza ve sıkıntısı olan dostlarımıza zaman ayırmalı, kardeşliğimizi pekiştirmeli, birbirimizi kucaklamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin Miraç Kandili’ ni kutlar, dualarımızın kabul olmasını diler, nice kandillere sağlıkla ulaşmayı temenni ederim."

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de Trafik Kazası Gebze'de Trafik Kazası
Büyükgöz’den Miraç Kandili mesajı Büyükgöz’den Miraç Kandili mesajı
Bugün Miraç Kandili! Bugün Miraç Kandili!
Kütüphane Haftası Çocukları Mutlu Etti Kütüphane Haftası Çocukları Mutlu Etti
GTÜ ve PİMTAŞ AR-GE İşbirliğinde GTÜ ve PİMTAŞ AR-GE İşbirliğinde
Çiler Seçim Sonuçları Hakkında Konuştu Çiler Seçim Sonuçları Hakkında Konuştu
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Gebze'de Trafik Kazası
Gebze'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Haberi Oku