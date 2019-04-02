Çiler Miraç Kandili'ni Kutladı

Çiler mesajında şu ifadelere yer verdi;



"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Recep Ayı’ nın 27. Gecesi yaşadığı mucize yolculuğu ifade eden Miraç Kandili’ ne bir kez daha ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz.

Tertemiz bir kulluğa yönelişi simgeleyen bu özel gün, gönlümüzün aydınlandığı, dualarımızın kabul edildiğine inandığımız kandil gecelerinden biridir. Bu gecenin hürmetine, bizler de insani duygularımızdan arınmalı, maneviyatın verdiği huzur ile ülkemizde, birlik ve beraberliğimizin pekişmesi, dünya üzerinde kalıcı barışın sağlanması için iç dünyamıza dönerek; büyüklerimize, çocuklarımıza, akrabalarımıza ve sıkıntısı olan dostlarımıza zaman ayırmalı, kardeşliğimizi pekiştirmeli, birbirimizi kucaklamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin Miraç Kandili’ ni kutlar, dualarımızın kabul olmasını diler, nice kandillere sağlıkla ulaşmayı temenni ederim."