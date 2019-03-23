Çiler Orman Haftası'nı Kutladı

Çiler açıklamasında şu ifadelere yer verdi;



"Ormanlarımızın, bizlerin en önemli zenginlikleri, aynı zamanda oksijen kaynağımız olması ile birlikte, bir çok canlı türünü bünyesinde barındırması ve olası felaketlerin önüne geçilmesinde oynadığı rol sebebiyle, hayatımızda büyük bir önem taşımaktadır.

Ekolojik dengenin korunması ile bizlerin ve tüm canlı türlerinin yaşamlarını sürdürmesiyle bağlantılı olarak, bu konuda yürütülen projeleri desteklemek hepimizin görev ve sorumlulukları arasındadır. Ormanlarımızın yok olması demek, aç kalmak, havasız kalmak, çölleşme ve erozyon ile karşı karşıya gelmek demektir. Dolayısıyla, ormanlarımızın ve tabiatın değerine dikkat çekmek için kutlanan bugünlerde, hafta kapsamda yürütülen faaliyetlere destek olarak çevremizi ağaçlandırma çalışmalarında rol almalı, bizlerin en önemli servetlerinin korunmasına fayda sağlamaya gayret göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için, herkesin bu hafta en az bir ağaç dikmesini diliyor; 21 – 26 Mart Orman Haftası’ nı kutluyorum."