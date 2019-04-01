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Çiler Seçim Sonuçları Hakkında Konuştu

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Çiler Seçim Sonuçları Hakkında Konuştu

01 Nisan 2019 Pazartesi 17:47

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen Mahalli İdareler seçim sonuçlarımızın ülkemize, bölgemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçimlerimizin yoğun bir katılım ve huzurlu bir ortam içerisinde gerçekleşmiş olması nedeniyle de milletimizi kutluyorum.

Seçimlerin geride kalması ile, Türkiye için başlayan yeni dönemde iş insanları olarak önceliğimizin ekonomik istikrar olacağı yönünde beklentilerimizi de belirtmek istiyorum. Ekonomik kalkınmada sürdürülebilirliği sağlamak için, gereken her konuda alınacak rasyonel kararlar ve adımlar ile sektörlerin büyümesinin sağlanması; ülkemizin kalkınmasına yol açarak, kısa sürede daha da gelişmiş ülkeler arasında yer almamıza vesile olacaktır. Bizlere düşen önemli görev ve sorumluluklar olup, yapmamız ve gerçekleştirmemiz gereken çalışmalar vardır. Bugün, birlik beraberliğimizin bizlere verdiği güç ile, sınai ve ticari hedeflerimiz doğrultusunda hızla ve önümüze bakarak hareket etme günüdür.

Türkiye’ nin daha çok üretmesi, ihracatını arttırması ve istihdam sağlaması için, önceki dönemlerde olduğu gibi şimdi de birliğimiz Türkiye Odalar Borsalar Birliği öncülüğünde, iş dünyamız ile koordineli olarak aynı azimle çalışacak, ülkemizin daha da güçlenmesi için yürüttüğümüz faaliyetleri sürdürmeye devam edeceğiz.

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