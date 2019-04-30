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Çiler'den 1 Mayıs Mesajı

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bir açıklama yaparak kutladı.

Çiler'den 1 Mayıs Mesajı

30 Nisan 2019 Salı 10:26

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"Alın teriyle, emeğiyle ve özveriyle üreten tüm çalışanlarımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Ülkemizde, ilk kez 1923 yılında resmi olarak kutlanmaya başlanan ve 2008 yılının Nisan ayında “Emek ve Dayanışma Günü” adını alan 1 Mayıslar, çalışanlarımıza gereken değerin verilmesi, işçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını alması bilincinin yaygınlaşması, sorunlar karşısında hak ve taleplerin karşılanması açısından önemli bir gündür. Ülkelerin gelişmesinde büyük emeği olan çalışanlarımız ile işverenin karşılıklı oluşturdukları özverili tutum ve diyalog sayesinde, ülkemiz hedeflediği ekonomik kalkınma düzeyine daha kolay ulaşacaktır.

Emeğin insan hayatında yer alan en yüce değerlerden biri olması bilinciyle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ nün yurtta barış, sevgi ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi dileklerimle, tüm çalışanlarımıza birlik ve beraberlik içerisinde başarılar diliyorum."

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