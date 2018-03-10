Çiler'den 12 mart mesajı

İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif ERSOY’un , “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” duasını yürekten paylaşarak, Türk Milleti’nin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı’mızın, “Milli Marşımız” olarak kabul edilmesinin 97. Yıldönümünde; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, Milli şairimiz Mehmet Akif ERSOY ve Vatan savunması için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarım.

12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ’mizde kabul edilen İstiklal Marşı ’mız; kararlılığımızı ve cesaretimizi Kurtuluş Mücadelemizin en çetin döneminde tüm dünyaya en çarpıcı şekilde anlatarak, Bağımsızlık Mücadelemizin en önemli simgesi olmuştur.



Milli şairimiz Mehmet Akif ERSOY ’un Vatanımız işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşımız; aziz milletimizin milli mücadele ruhunu, vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmaktadır. Milletimizi meydana getiren bütün fertler olarak, bize armağan edilen bu eşsiz mısralardaki kardeşlik , birlik ve beraberlik ruh ve bilincini ilelebet muhafaza etmek ise hepimizin sorumluluğundadır.