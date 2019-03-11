Çiler'den 12 Mart Mesajı

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, 12 Mart İstiklal Marşı'mızın Kabulu ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir açıklamada bulundu.

Çiler açıklamasında şu ifadelere yer verdi;



"98 yıl önce bugün 12 Mart 1921 tarihinde, istiklal mücadelemizi en güzel şekilde yansıtan İstiklal Marşı’ mızın “Milli Marş” olarak kabul edilmesi dolayısıyla yaşanan gururu aynı duygularla hissediyor, bu özel marşın yazarı Vatan Şairimiz Mehmet Akif ERSOY’ u ve ülkemiz uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Mehmet Akif EROY’ un, vatan topraklarımız işgal altındayken yazmış olduğu İstiklal Marşı; bağımsızlık mücadelemizi anlatan, Türk askerinin kararlılık ve yürekliliğini destanlaştıran anlamı ve milli mücadele günlerinin heyecanını içinde taşımakta, vatanımızın ne pahasına olursa olsun korunması gereken en önemli emanetlerimizden olduğunu bizlere göstermektedir.

Ülkemizi birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde; İstiklal Mücadelemizde olduğu gibi geleceğe daha güçlü ve emin adımlarla taşıyacağımıza yürekten inanıyor, bu özel günde Mehmet Akif ERSOY’ un da söylediği gibi, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diyorum."