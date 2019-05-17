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Çiler'den 19 Mayıs Kutlaması

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir açıklama yaparak kutladı.

Çiler'den 19 Mayıs Kutlaması

17 Mayıs 2019 Cuma 09:47

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"19 Mayıs 1919’ da Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde Samsun’ a atılan ilk adımla ülkemizin geleceğinin değiştiği, istiklal mücadelemizin yüzüncü yıldönümüne ulaşmış bulunuyoruz. Milletimizin her türlü zorluğa karşı tek yürek bir şekilde gösterdiği gayretin en önemli kanıtlarından biri olan 19 Mayıs Atatürk’ ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ mızı, aynı ruh ve aynı heyecan içerisinde coşkuyla kutluyorum.

 Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceğimizin umudu; cesur, dinamik ve azimli gençlerimize olan güvenini Cumhuriyetimizin ve inkılapların korunması görevini onlara vererek göstermiş; bu kutsal emanetleri genç nesillerin anlayış ve enerjisine bırakarak, bir gencin tek bir başarısının neleri değiştirebilecek olduğunu bizlere kanıtlamıştır.

Ülkemiz, genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahiptir. Bu nedenle, onların kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri, teknolojinin dönüşümü ile birlikte dijital çağa uyumlu bir şekilde gelişmeleri için destek olmak, geleceğimizi omuzlayan gençlerimize kariyer fırsatları yaratmak hepimizin görev ve sorumluluğundadır.

Bu ülkenin gençlerinin, azmi ve kararlı yapısı olduğu sürece başaramayacakları hiçbir şey yoktur. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün dediği gibi; “Bütün ümidim gençliktedir.”

Bu duygu ve düşüncelerle, bu özel günde vatanımız uğruna canını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anarak; gençlerimizi sevgiyle selamlıyor, daha nice yüz yıllara ulaşacağımız başarılarla dolu bir hayat diliyorum."

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Anahtar Kelimeler
19 MayısAtatürkGençlik Ve Spor Bayramı
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