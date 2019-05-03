Çiler'den İş Sağlığı Haftası Mesajı

Çiler mesajında şu ifadelere yer verdi;



"Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre dünyada her yıl 3,2 milyondan fazla insan iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Dahası, her yıl 160 milyon yeni meslek hastalığı vakası ve 300 milyon ölümcül olmayan iş kazası vakası bildiriliyor. Sanayinin başkenti olan bölgemizde meydana gelen kazaların da ülkemiz istatistiklerinde bulunan yerinin yüksek olması üzücüdür.



İş sağlığı ve güvenliğinin önemine dikkat çekilmesi, kazalar ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla 1987 yılından beri 4 – 10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan İş sağlığı ve Güvenliği Haftası; çalışanlarımızın gerek işgücü gerekse verimli olabilmesi açından güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışabilmelerini vurgulayan bir haftadır.

Alın teri ve özverisiyle, gece gündüz demeden işlerini yürüten çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden önemlidir. Tüm çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenilir ortamlarda işlerini sürdürebilmeleri dileğiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’ nı kutlar, bu önemli görevin bilinci içerisinde olmamızı dilerim."