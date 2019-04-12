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Çiler'den Kutlu Doğum Haftası Mesajı

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, 14-20 Nisan Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Çiler'den Kutlu Doğum Haftası Mesajı

12 Nisan 2019 Cuma 11:21

Çiler mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Yüce dinimizin verdiği mesajların ve insana kattığı güzelliklerin sevgi ve hoşgörü içinde paylaşılması, aklın ve bilimin ışığında iyi anlaşılması gerektiği; hayatımızı aydınlatacak gücü öğütlerinde bulacağımız, dürüstlüğün, iyiliğin ve ahlakın timsali, insanlık aleminin kurtuluş müjdecisi son peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’ in dünyayı şereflendirmesinin yıldönümü olan Kutlu Doğum Haftası’ na kavuştuk.

Kutlu Doğum Haftası’ nın tüm insanlık aleminde sevgiye, kardeşliğe, ahlaklı ve dürüst bir şekilde davranmaya bir vesile olmasını; birlik, beraberlik ve huzur içerisinde hepimize hayırlar getirmesini diliyorum."

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