Çiler'den Ramazan Mesajı

Çiler açıklamasında şu ifadelere yer verdi;



"Rahmet ve bereketin bol olduğu Ramazan Ayı’ na bir kez daha ulaşmanın mutluluğu ile dolu olduğumuz bugünlerde; herkesin karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde huzurlu bir Ramazan geçirmesini diliyorum.

İnancımız gereği büyük önem taşıyan Ramazan Ayı’ nda iftar sofralarımızda yalnızca ekmeğimizi suyumuzu değil, sevgimizi paylaşmalı; birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha yaşayacağımız bu özel ayda; kardeşçe yaşamanın da kıymetini bilerek kültürel ve manevi bağlarımızı güçlendirmeliyiz.

Yapılan ibadetlerin sağlık, mutluluk ve gönül rahatlığı içerisinde kabulünü diler, Ramazan Ayı’ nın tüm İslam alemine mübarek olmasını temenni ederim."