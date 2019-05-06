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Çiler'den Ramazan Mesajı

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Ramazan Ayı'nın başlangıcı dolayısıyla bir açıklamada bulundu.

Çiler'den Ramazan Mesajı

06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:41

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Çiler açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Rahmet ve bereketin bol olduğu Ramazan Ayı’ na bir kez daha ulaşmanın mutluluğu ile dolu olduğumuz bugünlerde; herkesin karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde huzurlu bir Ramazan geçirmesini diliyorum.

İnancımız gereği büyük önem taşıyan Ramazan Ayı’ nda iftar sofralarımızda yalnızca ekmeğimizi suyumuzu değil, sevgimizi paylaşmalı; birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha yaşayacağımız bu özel ayda; kardeşçe yaşamanın da kıymetini bilerek kültürel ve manevi bağlarımızı güçlendirmeliyiz.

Yapılan ibadetlerin sağlık, mutluluk ve gönül rahatlığı içerisinde kabulünü diler, Ramazan Ayı’ nın tüm İslam alemine mübarek olmasını temenni ederim."

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