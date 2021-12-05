Cımbızdere Mesire Alanı Çok Güzel Oluyor

Büyükşehir’in çalışmalarıyla vatandaşa yeni haliyle hizmet verecek Derince Cımbızdere Mesire alanı, gün geçtikçe daha güzel bir hal alıyor

Bölge halkı tarafından piknik amaçlı kullanılan Derince Cımbızdere Mesire Alanı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla yenilenerek daha modern hale getiriliyor. İçerisinde vatandaşların dinleneceği, spor yapabileceği ve keyifli vakit geçirebileceği mesire alanına farklı branşlarda sahalar, fitness aletleri ve birbirinden güzel şehir mobilyaları konuluyor. Çalışmaların yoğun bir şekilde ilerlediği mesire alanı gün geçtikçe daha güzel bir hal alıyor.

FUTBOL SAHASININ ZEMİN İŞLERİ

Proje kapsamında 21x35 ebadındaki futbol sahasının çelik, drenaj, mıcır dolgu, taş duvar işleri ile çelik imalatları bitirilirken sahanın zemin işlerine devam ediliyor. Kaba inşaat çalışmaları bitirilen sosyal tesis binasının duvar ve çatı imalatlarıyla ince işçilikler yapılıyor.

DİĞER İMALATLAR

Kaba inşaatı tamamlanan tuvalet ve mescit binasının duvar, çatı ve kiremit işleri tamamlanırken ince işçilik çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalar dahilinde bisiklet ve yaya yollarının 650 metrelik kısmı tamamlandı, sulama ve aydınlatma işleri bitirildi. Önümüzdeki günlerde çocuk oyun grubunun montajı yapılacakken yürüyüş yolunun çevresine ağaçlandırma ve peyzaj çalışması gerçekleştiriliyor.























