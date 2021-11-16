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Cımbızdere Mesire Alanında Çalışmalar Devam Ediyor

Yenileme işlerine geçtiğimiz aylarda başlanan Derince Cımbızdere Mesire alanında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor

Cımbızdere Mesire Alanında Çalışmalar Devam Ediyor

16 Kasım 2021 Salı 09:47


 

Bölge halkı tarafından piknik amaçlı kullanılan Derince Cımbızdere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla yenilenerek daha modern hale getiriliyor. İçerisinde vatandaşların dinleneceği, spor yapabileceği ve keyifli vakit geçirebileceği mesire alanına farklı branşlarda sahalar, fitness aletleri ve birbirinden güzel şehir mobilyaları konuluyor.

 

FUTBOL SAHASI VE SOSYAL TESİS

Proje kapsamında 21x35 ebadındaki futbol sahasının çelik, drenaj, mıcır dolgu ve taş duvar işleri tamamlanırken sahanın zemin kaplaması ve çelik imalatları yapılacak. Kaba inşaat çalışmaları bitirilen sosyal tesis binasının duvar imalatları devam ederken, çatı ve ince işçilik işleri gerçekleştirilecek.

 

DİĞER İMALATLAR

Kaba inşaatı tamamlanan tuvalet ve mescit binasının duvar ve çatı imalatları tamamlanırken kiremit ve ince işçilik yapılacak. Çalışmalar dahilinde bisiklet ve yaya yollarının 350 metrelik kısmı tamamlandı, sulama ve aydınlatma işlerine devam ediliyor. Ayrıca alanda çocuk oyun grupları için betonlar atıldı, amfinin beton imalatları yapıldı ve bordür imalatlarına devam ediliyor.












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