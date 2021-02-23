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Çınarlatı Meydanı’nda Çalışmalar Başladı

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, ESNAFI ZİYARET EDEREK PROJE HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Çınarlatı Meydanı'nda Çalışmalar Başladı

23 Şubat 2021 Salı 14:47

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Tarihi Çınaraltı Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları başladı. Çınaraltı’nda esnafı ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, proje hakkında bilgiler verirken çalışmanın en kısa süre içinde bitirileceğini söyledi.

Darıca Belediyesi, ilçenin simgesi olan ve dizilere konu olan Tarihi Çınaraltı Meydanı’nda yenileme çalışmasına başladı. Çınaraltı Meydanı’nda çevre düzenlemesi, ışıklandırması ve mimari yapısıyla Darıca’ya yakışan modern bir meydan inşa edilecek. Estetik görünümü, kent mobilyaları ve bitki çeşitleriyle renklendirilecek ve kentle bütünleşecek olan Çınaraltı Meydanı, Darıcalıların huzur bulacağı bir mekan haline gelecek.

DARICA’YA YAKIŞAN BİR MEYDAN YAPACAĞIZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çınaraltı bölgesinde esnafı ziyaret ederek hem yapılacak çalışma hakkında bilgi verdi hem de alanı inceledi. İlçeye yakışan modern bir meydan düzenlemesi yapmak istediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Tarihi Çınaraltı Meydanı ilçemizin sembol yerlerinden biri. Darıca’mıza yakışan modern bir meydan inşa edeceğiz. Hedefimiz Mart ayı sonu itibariyle havaların ısınmasıyla birlikte bitirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımızın buluşma adresi olan Çınaraltı’nda yeni yüzüyle birlikte hep birlikte çay içeceğiz. Yeni proje ile Çınaraltı’nın tarihi ve doğal dokusunu koruyarak günümüze uyarlayacağız ve kentle bütünleşen vatandaşlarımızın huzur bulacağı bir meydan inşa edeceğiz. Vatandaşlarımızın en önemli buluşma noktalarından biri olan Çınaraltı’nı yenileyerek Darıcalıların hizmetine sunacağız” diye konuştu.














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