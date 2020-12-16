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Cinsel istismar sanığına 34 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Kocaeli'de 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 34 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cinsel istismar sanığına 34 yıl 3 ay hapis cezası verildi

16 Aralık 2020 Çarşamba 14:29

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Zeki B. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 

Söz verilen sanık Zeki B, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatı da müvekkilinin beraat ve tahliyesini istedi.

Mağdur avukatları ise şikayetçi oldukları sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa 6 çocuğa karşı "cinsel istismar" suçundan toplam 34 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



AA
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