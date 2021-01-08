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Cip Dinlenme Tesisindeki Araç Ve Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 8 Yaralı

- Kazanın ardından cip sürücüsü intihar girişiminde bulundu - Kocaeli'de cipin dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpması sonucu bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Cip Dinlenme Tesisindeki Araç Ve Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 8 Yaralı

08 Ocak 2021 Cuma 09:57

Naci A. yönetimindeki 65 NV 246 plakalı cip, Anadolu Otoyolu Çayırova mevkisinde Ankara istikametindeki dinlenme tesisinde park halinde bulunan 3 araca ve yayalara çarptı.

Kazanın ardından cipten inerek bıçakla intihar girişiminde bulunan sürücüye çevredekiler müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, Afganistan uyruklu Khalılı Amanullah'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cip sürücüsü ile kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Amanullah'ın cenazesi morga konuldu.

Cip sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.















AA
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