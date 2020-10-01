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Çitçi, “Yaşlılarımız Başımızın Tacı”

Bünyamin Çiftçi, Çayırova’nın canlı tanıkları ve çınarları olan yaşlılarımız bizim en kıymetli hazinelerimiz ve başımızın tacıdır.” dedi.

Çitçi, 'Yaşlılarımız Başımızın Tacı”

01 Ekim 2020 Perşembe 11:09

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlıları ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Çayırova’nın yaşayan çınarlarından İsmail Papakçı ve Güllü Ceyran’ı ziyaret eden Başkan Çiftçi, yaşlıların hal ve hatırlarını sorup uzun süre sohbet etti. Başkan Çiftçi, “ Sizler bizim en kıymetli hazinelerimizsiniz. Çayırovamızın yaşayan tarihleri ve canlı hafızalarısınız. Sizlerin tecrübe ve deneyimlerine her zaman ihtiyacımız var.” dedi.

Her zaman emrinde ve hizmetinde oldukları Çayırovamızın kıymetli büyükleriyle bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, “Saygı değer büyüklerimize rabbimden uzun ömürler diliyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

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