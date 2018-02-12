Çoban Mustafa Paşa Cami eksiklikleri giderilsin



1523 Yılında yapılan ve içinde manevi bir atmosfer barındıran tarihi ve Turistik Çoban Mustafa Paşa Cami'nin eksikliklerin bir an önce giderilmesini ve tuvaletlerin ihtiyacı karşılamadığını dile getiriyor:





Coşkun, zamanın ihtiyaçlarını karşılarken, günümüzde nüfusun çok yoğunlaştığı Gebze'de tarihi Çoban Mustafa Paşa camindeki tuvaletler ihtiyacı karşılayamamaktadır. Gebze Kent meydanı yapılırken bu ihtiyaç gözden kaçmıştır.Gelinen noktada vakıflara ait olan kandilcilerin yeri olarak bilinen 800 m2 lik camimize bitişik alan amacı dışında kullanılmaktadır. Külliyenin hemen bitişiğindeki arsanın asıl sahibi Gebze Halkı olan yerin kişiden alınıp tekrar Gebze halkına kazandırılmasını talep ettik.Bu konuda Başbakan yardımcısı Sn. FİKRİ IŞIK Bey ile görüştük. Vakıflar Genel müdürlüğünü arayıp Kamulaştırılmasını istemiş olmasına rağmen herhangi bir haber çıkmamıştır. Bu arsanın altına ihtiyaç duyulan tuvaletlerin Gebze Belediyemizle görüşerek Projelendirilme işlemi gerçekleştirilmiştir.Belediyemiz tarafından yapım işi üstlenilen alanın Kamulaştırılması hala beklenmektedir.