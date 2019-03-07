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Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi açıldı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi bugün görkemli bir açılış töreni ile hizmete girdi.

Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi açıldı!

07 Mart 2019 Perşembe 12:57

Gebze Kent Meydanında yer alan kütüphanede, 18 bin basılı kitap, 21 binde dijital e-kitaba erişilebilecek. Bünyesinde kitap kafenin bulunacağı son derece nezih ve modern yapısıyla hizmet verecek Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi‘nde, kitapseverler kitaplarını okurken öğrenciler de sessiz bir ortamda ders çalışma imkânı bulacak. Haberin ayrıntıları yarın gazetemizde ve internet sitemizde.


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