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Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi tanıtılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi Perşembe günü tanıtılacak.

Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi tanıtılacak

05 Mart 2019 Salı 08:06

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi 07 Mart Perşembe günü tanıtılacak. Gebze Kent Meydanında yer alan kütüphanede, 18 bin basılı kitap, 21 binde dijital e-kitaba erişilebilecek. Bünyesinde kitap kafenin bulunacağı son derece nezih ve modern yapısıyla hizmet verecek Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi‘nde, kitapseverler kitaplarını okurken öğrenciler de sessiz bir ortamda ders çalışma imkânı bulacak. Kütüphanenin tanıtım törenine yazar Kahraman Tazeoğlu katılacak.

 

AKILLI KÜTÜPHANE SİSTEMLERİ İLE DONATILDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Halk Kütüphanesi’nden sonra ikinci kütüphane Gebze’ye yapıldı. Geleneksel kütüphane anlayışının dışına çıkılarak konfor ve rahatlığın ön planda tutulduğu Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi’nde kullanıcılar Türk klasiklerinden batı klasiklerine, ansiklopedilerden sözlüklere, 18 bin basılı kitap, 21 binde dijital e-kitaba erişim sağlayabilecek. Bin 300 metre kapalı alana sahip ve bünyesinde çocuk, genç ve yetişkin bölümlerini barındıran zengin yayın koleksiyonuna sahip Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi, akıllı kütüphane sistemleri ile donatıldı.

 

350 KİŞİLİK OTURMA VE DERS ÇALIŞMA ALANI

Ergonomik kütüphane mobilyaları ile donatılmış Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi’nde 350 kişilik oturma ve ders çalışma alanı, grup çalışma odası (6 ve 12 kişilik iki adet), dijital oyun odası, çocuk bölümü, genç bölümü, dinlenme alanı, bireysel çalışma alanı ve internet – dijital kütüphane erişim bölümleri bulunuyor. Kütüphane kullanıcıları, kütüphane içerisinde konuşlandırılmış kiosk, selfcheck gibi cihazlar ile aradıkları yayınlara kolayca ulaşıp daha sonra kütüphane kartları ile otomatik ödünç cihazlarından görevliye ihtiyaç duymaksızın kitapları ödünç alabilecekler. Kütüphane içerisindeki kafe olanağı ile bina dışına çıkmadan çalışmalarına kesintisiz olarak devam edebilecekler.

 

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