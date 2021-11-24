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Çocuk Oyun Grupları İle Spor Aletlerinin Bakımları Yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde bulunan çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor

Çocuk Oyun Grupları İle Spor Aletlerinin Bakımları Yapılıyor

24 Kasım 2021 Çarşamba 10:36


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde inşa ettiği oyun grupları ile çocukları eğlendirirken, spor aletleriyle de gençlerin ve yetişkinlerin sağlıklı yaşamına katkı sağlıyor. Vatandaşların günlük hayatta yararlandığı yerlerin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları da düzenli bir şekilde yapılıyor.

 

BAKIM VE TAMİR İŞLERİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yıl boyunca mesire alanlarından diğer pek çok yeşil alana kadar temizlik, bakım ve yenileme gerçekleştiriyor. Bu kapsamda şehrin birçok noktasındaki yeşil alanlarda bulunan çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin kontrol, tamir, bakım ve onarımı Büyükşehir ekipleri tarafından yapılıyor. Yapılan çalışma ile çocuk ve yetişkin vatandaşların bu alanlardan sorunsuz bir şekilde faydalanmaları sağlanıyor.








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