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Çocuk Oyun Gruplarının Bakımları Yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde hasar gören oyun parkları ve spor ekipmanlarının periyodik bakım ve onarımlarını yapıyor.

Çocuk Oyun Gruplarının Bakımları Yapılıyor

31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:41

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaz sezonu hazırlıkları kapsamında park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde hasar gören oyun parkları ve spor ekipmanlarının periyodik bakım ve onarımları yapılıyor.

 

BAKIM VE ONARIM

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların her ortamda spor yapabilmeleri ve çocukların oyun oynamalarını sağlamak için kentin dört bir yanına oyun parkları ve spor ekipmanları kazandırdı. Çocukların hoşça vakit geçirdikleri ekipmanların bakım ve onarımı da bu kapsamda ihmal edilmiyor. Bu kapsamda Kocaeli genelindeki 12 ilçede bulunan sorumluluk alanında, oyun grubunda periyodik olarak tamirat ve bakım çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda oyun gruplarında bulunan aksaklıklar giderilirken kırık ekipmanlar tamir edilerek yeni görünümlerine kavuşuyor. Çalışmalar ile vatandaşların memnuniyeti kazanıyor.

 

HER AY DÜZENLİ BAKIM
Çocuk gruplarının ve spor aletlerinin bulunduğu alanlarda bakım ve tamirat çalışmaları yıl içerisinde periyodik olarak gerçekleştiriliyor. Kontrol edilen park ve bahçelerde aksaklıklar ekiplere bildiriliyor. Keşif çalışmasının ardından bütün aksaklıklar tek tek gideriliyor. Yapılan çalışmaların ardından çocuk parkları ve fitness alanları eksiksiz olarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

 







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