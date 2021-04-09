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Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapı İnşası Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Güney Terminali yanında bulunan 17 bin 473 metrekarelik alana Çocuk Trafik Eğitim Parkı inşası devam ediyor.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapı İnşası Tamamlandı

09 Nisan 2021 Cuma 09:35

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda İzmit Güney Terminali yanında bulunan 17 bin 473 metrekarelik alana kurulan Çocuk Trafik Eğitim Parkında temel inşa tamamlandı.

 

TEMEL İNŞASI TAMAMLANDI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi ile çocuklarda trafik kültürünü erken yaşta oluşturmak amaçlanıyor. Bu kapsamda inşa edilen projenin temel inşası, çelik karkas imalatı ve ytong duvar imalatı tamamlandı.

 

TRAFİK PARKURU

Yapının mekanik tesisat işleri ve çatı örtüsü Park ve Bahçeler ekiplerince bitirildi. İç sıva imalatı yapılan Çocuk Trafik Eğitim Parkında yaya geçitleri, sinyalize ve dönel kavşaklar, bisiklet ve araç yolları, tren yolu geçitleri, trafik işaret ve levhaları yapılacak. Çocuk Trafik Eğitim Parkı tamamlandığında 7-12 yaş arası çocuklara eğitimler verilecek.

 

TEORİK VE PRATİK EĞİTİM

300 metrekarelik idari bina içerisinde çocukların teorik eğitim alabileceği derslik alanları bulunacak. İdari personel ofisleri, sürüş parkurunda pratik eğitimde kullanılacak araçlar için depo ve diğer kullanım alanları da Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi’nde yer alıyor.

 

 








 

 

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