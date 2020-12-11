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Çocuklar Çevrimiçi Öğrenecek

Okul ve diğer sosyal alanları kapalı olan çocuklar Kocaeli Bilim Merkezi’nin çevrimiçi platformlarıyla bir araya gelerek hem sosyalleşecek hem öğrenecek

Çocuklar Çevrimiçi Öğrenecek

11 Aralık 2020 Cuma 10:40

Pandemi sürecinde yaptığı eğitim faaliyetlerine ara vermemek için formüller üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Bilim Merkezi’nde çevrimiçi eğitimlere başlıyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi, çevrim içi etkinlikleriyle arkadaşlarından ayrı kalan çocukların sosyalleşmesine de katkı sunacak.

 

İLK AŞAMADA 9-10 YAŞ GRUBU

Koronavirüs tedbirlerinin arttırıldığı bu dönemde Kocaeli Bilim Merkezi, faaliyetlerini uzaktan yapma kararı aldı. İlk aşamada bu zamana kadar yüz yüze gerçekleştirilen kodlama eğitimleri pandemi sürecinde çevrimiçi olarak internet üzerinden gerçekleştirilecek. Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek olan eğitimlerde ilk olarak 9-10 yaş grubu için Scratch ile Kendi Oyununu Tasarla ve Öğretmenler için Maker Robotik Öğretmen Eğitimi verilecek.

 

KAYITLAR WWW.KOCAELİBİLİMMERKEZİ.COM’DA

İlerleyen haftalarda yine çevrimiçi EvdeYap atölyeleri, bulmaca yarışmaları ve çevrimiçi seminerlerin yer alacağı bir eğitim programı hayata geçirilecek. Eğitimler ile ilgili detaylı bilgilendirmeler ise Kocaeli Bilim Merkezi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Kayıt işlemleri Kocaeli Bilim Merkezi’nin internet sitesi www.kocaelibilimmerkezi.com adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

 


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