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"Çocuklar Ebu Hureyre'yi Kahraman Bilmeli"

Sevenleriyle 11.’si düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’nda buluşan Bekir Develi, “Tarihi 200 yıllık olmayan ülkeler, binlerce kahraman yaratıyor ama bizler, uzun soluklu tarihimizin kahramanlarını yaratamıyoruz” dedi.

30 Nisan 2019 Salı 13:45

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 11.’sini düzenlediği Kitap Fuarı’na konuk olan ünlü sunucu ve program yapımcısı Bekir Develi, sevenleriyle buluştu. Yahya Kaptan Konferans Salonu’nda “Anadolu İrfanı” konulu söyleşisini gerçekleştiren Develi, “Biz ülkemizin güzelliklerini, Türkiye’nin bir cennet olduğunu gösteren ve kendi kahramanlarımızı yaratan sinema filmleri yapıp düzgün, Allah’ını seven youtuberlar yetiştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımız Süpermeni, Örümcek Adamı, Batman’ı değil, Ebu Hüreyre, Sadd Bin Ebu Vakkas’ı kahraman bilmeli”  dedi.

“BAŞIMIZA NE GELDİYSE HOCA OLMAYANLARA HOCA DEMEKTEN GELDİ”

Konuşmasının başında bir hikâye anlatan Develi, insanlığın yalnız kaldığını belirterek, “Öncelikle ben hoca değilim. Ramazan programı yönettiğim için Hatipoğlu gibi görebiliyorlar beni. Başımıza da ne geldiyse hoca olmayanlara hoca demekten geldi. Din âlimlerinin bizlere doğru anlatamadığından ya da bizler anlatılanları tam anlamıyla anlamadığımızdan dinimizi bile tam olarak yaşayamıyoruz” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYEMİZİ YAŞANMAZ BİR YER GİBİ GÖSTERİYORLAR”

“Şimdi internet ortamında birçok kişi var” diyerek konuşmasına devam eden Develi, “Youtuberlar gibi gençlerimizin takip ettiği insanlar bunları gördükçe, ürettikleri videoları gördükçe çok üzülüyorum. Hiçbir şey katmayan, hiç bir şey öğretmeyen bu videolar çocuklarımızı da köreltiyor. Geçtiğimiz günlerde bir youtube kanalı kuruldu. Kaçınız biliyor bunu kanalı? Birçok büyük sponsor ekseninde kurulan bu kanal, Türkiye’nin cehennem ve yaşanmaz bir yer olduğunu gösteriyor ve her geçen gün de büyüyor. Yani izleyici kitlesi durmadan artıyor. Kaçımız buna karşı hareket edip içerik üretip ülkemizi dünyaya tanıtmaya çalışıp tüm güzelliklerini sunuyor? Cevabı ben söyleyeyim. Hiç Kimse!” ifadelerini kullandı.

“KENDİ KAHRAMANLARIMIZI TANITMAK İÇİN FİLMLER ÇEKMELİYİZ”

Develi konuşmasına şöyle devam etti; “Önümüz Ramazan ve ben de TRT’de iftar programı takdim edeceğim. Tarihi 200 yıllık olmayan ülkeler, binlerce kahraman yaratıyor, ama bizlerin bu kadar uzun soluklu tarihimizin kahramanlarını yaratamıyoruz. 15 Temmuz’da binlerce şehit verdik bir tane adam akıllı anlatan filmimiz yok. Atatürk Havaalanı, İstanbul Havaalanı’na taşındı; bir tane belgesel çekenimiz yok. Biz ülkemizin güzelliklerini gösteren Türkiye’nin bir cennet olduğunu gösteren ve kendi kahramanlarımızı yaratan sinema filmleri yapıp düzgün Allah’ını seven youtuberlar yetiştirmemiz gerekiyor. Artık bizim tarihimizdeki kahramanları dünyaya tanıtacak ülkemizin güzelliklerini dünyaya pazarlayacak senarist, yönetmen, kostümcü gibi kurgucular yetiştirmemiz gerekiyor.”

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