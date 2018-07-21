Çocuklar, Ege ile Gaga’nın Maceralarına Ortak Oldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak sahnelenen TRT Çocuk televizyonunun sevilen çizgi filmi Ege ile Gaga Müzikali çocuklar tarafından beğeniyle izlendi

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında her hafta çocukların televizyonlardan severek izledikleri çizgi film karakterlerinin çocuk oyunları sahneleniyor. Elifin Düşlerinin ardından bu hafta çocukların sevdikleri Ege ile Gaga’nın Ay Maceralarını anlatan müzikal çocuk tiyatrosu miniklerle buluştu. Çocukların severek izlediği çizgi film karakterleri Ege ile Gaga’nın macera dolu oyununun sahnelendiği müzikal çocuklara eğlence dolu zaman geçirecekleri bir etkinlik izleme fırsatı sundu.

YARDIMLAŞMAYI VE PAYLAŞMAYI ÖĞRETİYOR

TRT Çocuk televizyonunun sevilen çizgi filmi Ege ile Gaga’nın tiyatro sahnesine uyarlanmış hali olan oyunda macera, hızlıca koşarken Gaga’ya çarpıp ortadan kaybolan kişinin kim olduğunu bulmaya çalışmalarıyla başlıyor. Ege’nin defterini Gaga’dan istemesiyle yeni bir gerçek daha ortaya çıkar. Defter kaybolmuştur. Defteri esrarengiz kişi mi aldı yoksa kendileri mi kaybetti? Bu arayış sırasında izleyiciler hem yardımlaşmayı hem de paylaşmayı öğreniyorlar. Müzikalde çeşitli çocuk müzikleriyle eğlenen çocuklar şarkılara eşlik etti. 22 Temmuz Pazar Saat:21.00’da Gebze Cumhuriyet Meydanında da sahnelenecek Ege ile Gaga Müzikali, Gebzeli çocuklara da Ege ile Gaga’nın macerasına ortak olmak sevinci yaşatacak.