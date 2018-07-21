Çocuklar, Ege ile Gaga’nın Maceralarına Ortak Oldu

YARDIMLAŞMAYI VE PAYLAŞMAYI ÖĞRETİYOR
TRT Çocuk televizyonunun sevilen çizgi filmi Ege ile Gaga’nın tiyatro sahnesine uyarlanmış hali olan oyunda macera, hızlıca koşarken Gaga’ya çarpıp ortadan kaybolan kişinin kim olduğunu bulmaya çalışmalarıyla başlıyor. Ege’nin defterini Gaga’dan istemesiyle yeni bir gerçek daha ortaya çıkar. Defter kaybolmuştur. Defteri esrarengiz kişi mi aldı yoksa kendileri mi kaybetti? Bu arayış sırasında izleyiciler hem yardımlaşmayı hem de paylaşmayı öğreniyorlar. Müzikalde çeşitli çocuk müzikleriyle eğlenen çocuklar şarkılara eşlik etti. 22 Temmuz Pazar Saat:21.00’da Gebze Cumhuriyet Meydanında da sahnelenecek Ege ile Gaga Müzikali, Gebzeli çocuklara da Ege ile Gaga’nın macerasına ortak olmak sevinci yaşatacak.