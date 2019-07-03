Çocuklar eğlenerek yüzme öğreniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini spor yaparak değerlendirmeleri için 12 ilçenin tamamında faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okulları’nda 6-12 yaş arası çocuklara yönelik yüzme kursu veriyor. Okulların tatil olmasını fırsat bilen 6-12 yaş arası çocuklar da yüzme kursuna akın ediyor. Sanayi Mahallesi Açık Yüzme Havuzu (Erkekler), Plajyolu Açık Yüzme Havuzu (Kadınlar) hizmet veren yarı olimpik yüzme havuzunda çocuklar, eğlenerek profesyonel hocalar nezaretinde yüzme eğitimi alıyor.

1468 ÇOCUK YÜZME EĞİTİMİ ALIYOR

Çocukların gelişiminde yüzmenin önemine dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yüzme eğitimi verdiği tesislerde 7 antrenör, 8 cankurtaran ve 4 temizlik görevlisi çalıştırıyor. Ücretsiz Spor Okulları kapsamında da 755’i erkek 713’ü de kız öğrenci olmak üzere toplamda 1468 çocuk yüzme eğitimi alıyor. Yüzmenin, tüm vücut kaslarının aynı anda çalıştığı az sayıdaki spor dalından biri olduğunu dile getiren yetkililer, yüzmenin fiziksel görünümü şekillendirdiğini, kan dolaşımını düzenlediğini, bütün vücudu çalıştırdığını ve ritmik hareketleriyle kalp-damar sistemini güçlendirdiğini belirtti.

KAS GELİŞİMİNİN YANI SIRA ÖZGÜVEN DE KAZANDIRIYOR

Yetkililer ayrıca yaz aylarında serinletirken, stresi alan ve kasları güçlendiren yüzme sporunun ergenlik döneminde ise beden gelişimini hızlandırdığını söyledi. “Ergenlik dönemindeki gençler ve çocukların da yüzme sporu yapması daha yararlı sonuçlar vermektedir” diyen yetkililer, “1 saat yüzen kişi, ortalama 500 kalori harcamaktadır. Su bir dirençtir ve suya karşı kulaç atarak verilen mücadele özellikle çocuklara kas gelişimin yanı sıra özgüveni de kazandırır” ifadelerini kullanarak tüm çocukların yüzme sporunu öğrenmesi gerektiğini vurguladı.



