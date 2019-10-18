Çocuklar ekmek yaptı Mehmetçiğe selam yolladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik manevi ve eğitsel faaliyetler sunulmaya devam ediliyor. Öğrencileri her anlamda geliştirmek için projeler üreten Bilgievleri, buğdaydan ekmeğe giden serüveni öğrencilere uygulamalı olarak yapma tecrübesini yaşattı. Bilgievleri öğrencileri gerçek üretimi öğrenmek amacıyla buğdaydan ekmek yapıp Mehmetçiğe selam gönderdi.

BUĞDAYDAN EKMEĞE

Kartepe tarihi su değirmeninde buğdayları un haline getiren Bilgievleri öğrencileri daha sonra fırında unları kendi elleriyle ekmeğe dönüştürdü. Proje kapsamında öğrenciler geçen hafta aldıkları buğdayları Kartepe ilçesindeki 200 yıllık tarihi değirmende ustaların gözetiminde un haline getirdi. Daha sonra unlar hamur haline ve fırında ekmeğe dönüştürüldü.

MEHMETÇİK AĞABEYLERE SELAM OLSUN

Oldukça heyecanlı olan Bilgievleri öğrencileri Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtında görev yapan Mehmetçikleri de unutmadı. Yaptıkları ekmeklerin üzerine Barış Pınarı Harekâtı yazan minikler, bazı ekmeklere de al yıldızlı bayrağı çizdi. Minik öğrenciler “Mehmetçik abilerimize selam olsun” diyerek sınırda çatışan Mehmetçiğe destek verdi.

ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİNE OLUMLU KATKI

Tüketim toplumu içerisinde Bilgievi öğrencilerinin ufak da olsa üretimler ortaya çıkarması üretici bir birey olarak yetişmelerine ve hayatlarını bu şekilde şekillendirmesine de olumlu yönde birçok katkı sağlıyor. Üretmenin verdiği motivasyon ve sunduğu olanaklar ile çocuklar kendi ekmeklerini hazırlayarak ufak ta olsa üretmenin keyifli dünyasına giriş yapıyorlar.