Çocuklar Eylensin Diye
Gebze’de çizgi filim kahramanlı oyun grupları
Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler Gebze’deki parklardaki çocuk oyun gruplarında yenileme çalışmaları yürütüyor. Ekipler parklardaki eski oyun gruplarını çizgi film figürlü oyun grupları ile değiştiriyor. Ekipler ilk olarak Eskihisar Parkı’nın ve Gaziler Mahallesi’nde bulunan Nasrettin Hoca Parkı’nda bulunan oyun guruplarını yenileriyle değiştirdi. Ayrıca Barış Mahallesi’nde bulunan Şehit Fethi Seki Parkına yeni oyun grubu kurularak çocukların daha keyifli zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturuldu