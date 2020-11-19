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Çocuklar Gönüllerince Eğlenmeye Devam Ediyor

Bir haftalık tatile çıkan öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Sanat ve Eğlence atölyelerinde doyasıya eğlenmeye devam ediyor.

Çocuklar Gönüllerince Eğlenmeye Devam Ediyor

19 Kasım 2020 Perşembe 15:14

Uzaktan eğitim modeli ile devam eden 2020-2021 eğitim döneminde birinci yarıyıl tatilinde çocuklar Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Sanat ve Eğlence atölyelerinde gönüllerince zaman geçirmeye devam ediyor. Etkinlikler Cuma günü sona erecek. Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikler pandemi nedeniyle iptal edildi.

 

SANAT VE EĞLENCE ATÖLYELERİ

Çocuklara verdiği önemle bilinen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020-2021 eğitim döneminde birinci yarıyıl tatili nedeniyle çocukların güzel zaman geçirebilmesi için Sanat ve Eğlence atölyeleri düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenmeye devam etti. Çocuklar kendileri için hazırlanan atölyelerde şarkılar söylediler. Çeşitli tasarımlar yaptı.

 

GÖLGE OYUNUNU TANIDILAR

Çocuklar birbirinden farklı atölyelerde en çok dikkatini Erdoğan ve Selin Cengiz’in Karagöz Atölyesi çekti. Karagöz’ün 500 yıllık geçmişini öğrenen çocuklar, Gölge oyununun her bir karakterini tek tek tanıyıp tasvirlerini inceledi.

 

MASAL SAATİ

‘Zeynep Akyıldız ile sesimi keşfediyorum’ atölyesinde ise çocuklar keyifli dakikalar geçirdi. Hep birlikte notaları öğrenen çocuklar, birlikte şarkılar söyleyip koro çalışması yaptı. Kids Nook Masal Atölyelerinde ise çocuklar masallar dinleyip yastık boyadılar. Masal anahtarlığı ve hayal gözlüğü yapan çocuklar ardından Gökçe Kurt Eliz ile çok keyifli bir masal saati gerçekleştirildi.

 

HAFTA SONU ETKİNLİKLERİ İPTAL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenciler için hazırladığı Sanat ve Eğlence atölyeleri yarın (Cuma) sona eriyor. Sanat ve Eğlence atölyelerinin hafta sonu yapılması planlanan etkinlikleri İçişleri Bakanlığınca gönderilen genel kapsamında iptal edildi.

 











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