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Çocuklar, Harika Kanatlar’ı heyecanla izledi

Kocaeli Fuarı’nda çocuklarla buluşan “Harika Kanatlar” heyecanlı maceralarıyla beğeni topladı.

Çocuklar, Harika Kanatlar'ı heyecanla izledi

08 Temmuz 2017 Cumartesi 08:42

Harika Kanatlar Kocaeli Fuarı’nda çocukları maceradan maceraya sürükledi. Güneş Sahnesi’ndeki Harika Kanatlar müzikalini izleyen çocuklar eğlenceli ve heyecanlı dakikalar geçirdiler. Müzikal şeklindeki gösteriye zaman zaman çocuklar da eşlik etti.

HEYECANLI MACERALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarafından Kocaeli Fuarı’nda sahnelendirilen gösteri televizyonda da çocukların heyecanla izlediği bir çizgi film olarak yayınlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda Uluslararası Çocuk Festivali’nde gösteri yapan Harika Kanatlar çocuklar tarafından büyük beğeni toplamıştı. Fuardaki gösteride Jett, Donnie, Jerome, Dizzy ve diğer karakterler çocuklara birbirinden heyecanlı maceralar yaşattı.

ÇOCUKLAR SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR

Harika Kanatlar’ın hikayesi, dünyanın farklı ülkelerine kargo paketleri götüren Jett’in, gittiği yerlerdeki zorlukları takım arkadaşlarıyla aşmasını anlatıyor. Büyükşehir Belediyesi çocukların sabırsızlıkla beklediği gösterileri önümüzdeki haftalarda da sahneleyecek.

5 GÖSTERİ DAHA OLACAK

21 Temmuz’da Keloğlan müzikali ile devam edecek olan çocuk gösterileri, 28 Temmuz’da Niloya, 4 Ağustos’ta Arda ile Ceren, 11 Ağustos’ta Pepe, 18 Ağustos’ta Heidi ve son olarak da Canım Kardeşim’le tamamlanacak. Çocuk gösterileri Cuma akşamları saat 21.00’da başlayacak.

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