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Çocuklar, İstismara Karşı Bilinçlendiriliyor

Bilgievlerinde çocuklara yönelik yürütülen rehberlik hizmetleri çalışmalardan biri olan “Hayır De!” projesi ile çocuklar bilinçleniyor.

Çocuklar, İstismara Karşı Bilinçlendiriliyor

26 Kasım 2019 Salı 14:48

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Bilgievlerinde çocuklar birçok alanda bilinçlendiriliyor. Bilgievleri öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen “Hayır De!” etkinliğinde duygusal, zihinsel ve bedensel istismar çeşitlerine karşı çocukların kendilerini korumaları yollarıyla yardım isteyebilecekleri doğru kişi ve kurumlar hakkında bilinçlenmeleri amaçlanıyor.

 

HAYIR DE!

Bilgievleri rehberlik hizmetleri birimi tarafından öğrenci çalışmaları kapsamında uygulanan “Hayır De!” seminerleriyle Bilgievlerinden hizmet alan öğrencilerin kendilerine yönelik olası tehlikeleri fark edip bu tehlikelerden kendini koruyabilen bireyler olmaları adına nerede, ne zaman ve nasıl “hayır” diyebilecekleri konularında farkındalık kazandırılması hedefleniyor. Seminerler sayesinde öğrencilerin kendi sınırlarını çizebilen, doğru karar alma becerisi gelişmiş, verdiği kararların arkasında durabilen sağlıklı ve güvenli bir kişiliğe sahip olmaları amaçlanıyor.





 

HER TÜRLÜ İSTİSMAR KONUSUNDA BİLGİ AKTARILIYOR

Hayır De! Projesi kapsamında yapılan seminerlerle her türlü istismarın önlenmesi konusunda öğrencilere bilgiler aktarılıyor. Çocuğa yönelik her türlü istismarın önlenmesi hedefi ile çocuklara; olumlu ve olumsuz temas sınırları, iyi niyet kötü niyet farkı, doğru istek ile yanlış istekler konularında neye “Hayır” denmesi gerektiği öğretiliyor.

 

PROJENİN İÇERİĞİ

Hayır De! seminerleri sınıf düzeylerine göre ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan gruplarla yapılıyor. İlkokul düzeyinde bedensel ve duygusal bütünlüğün korunması üzerine yanlış arkadaşlıklar ve olumsuz davranış örneklerini içeren konular işleniyor. Ortaokul gruplarında yapılan Hayır De! seminerlerinde, sağlıklı ve doğru arkadaş ilişkileri, sosyal medyadaki istismar yöntemlerinden korunma ve mahremiyet başlıkları ele alınıyor.

 

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