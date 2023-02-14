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Çocuklar oyunlarla depremin acısını unutmaya çalışıyor

Hatay'da görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi psikologları, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde depremin izlerini silebilmek için çalışıyor.

Çocuklar oyunlarla depremin acısını unutmaya çalışıyor

14 Şubat 2023 Salı 10:22

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kahranmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından sarsıntılardan en çok etkilenen yerlerden olan Hatay’ın Defne ilçesinde görevlendirilmişti. Arama kurtarma, altyapı, içme suyu, gıda, çadırkent ve sahra hastanesi çalışmaları devam ederken, depremden en çok etkilenen çocukların da oyunla iyileştirilmesi için de çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, Defne'de ilk olarak Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi’nin bahçesinde özel çadır hazırlandı. 
  Sosyal etkinlik ve oyun alanına gelen çocuklar, uzman psikologlar eşliğinde gün boyu oyunlar oynayıp, resim yaparak deprem korkusundan bir nebze de olsa uzaklaşıyor. Büyükşehir’in uzman psikologları, çocuklarla gün boyu yakından ilgilenirken, onlarla iyileştirici oyunlar oynayıp, resimler çiziyor. 


İHA
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