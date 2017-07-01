Çocuklar Rafadan Tayfa Müzikali ile eğlendi

ÇOCUKLARLA BULUŞTU
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kocaeli Fuarı yaz etkinlikleri devam ediyor. Önceki gün sevilen sanatçı Murat Boz konserinin ardından TRT Çocuk kanalında çocukların beğeni ile izlediği Rafadan Tayfa çizgi filminin müzikali Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde çocuklarla buluştu.
DOYASIYA EĞLENDİLER
Aileleri ile birlikte Rafadan Tayfa Müzikaline gelen çocuklar Akın, Kamil, Hayri gibi karakterlerini ilgiyle izledi. Eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar müzikal esnasında bol bol alkış yaparak doyasıya eğlendi.
KOCAELİ FUARI DOLUP TAŞIYOR
Öte yandan Kocaeli Fuarı Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle dolup taşıyor. Ailelerin çoğunlukta ziyaret ettiği fuarda esnafta çok memnun. Etkinliklere vatandaşların gösterdiği ilgi ile işlerinin daha iyi olduğunu belirten Kocaeli Fuarı esnafı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.