banner890
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çocuklara Özel Atölye Etkinliği

Çocukların yazma ve düşünme becerilerini geliştirmek, yazarlık sanatını öğrenmek amacıyla kurulan yazarlık ve çizerlik atölyeleri, 11 Mart'ta kapılarını açacak.

Çocuklara Özel Atölye Etkinliği

10 Mart 2023 Cuma 14:30

                                          
 Yazarlık atölye çalışmalarında yazarlar Melih Tuğtağ ve Tuğba Coşkuner, çocuklara edebi, bilimsel metin ve haber metinleri oluşturabilmek için gerekli kompozisyon teknikleri, kurgusal metin, şiir türünde yazma, öykü türünde yazma, kelime hazinesini geliştirme teknikleri, süreç odaklı yazma yaklaşımı ve yazma stratejilerine ilişkin bilgiler verilecek. Çizerlik atölyesi çalışmalarında ise illüstratör Zeynep Begüm Şen'in vereceği eğitimde, çocuklara çeşitli ödevler verilip pratik yaptırılarak, eğitimlerin akılda kalıcı olması da sağlanacak. 
 
  Birçok konuyu uygulamalı olarak öğrenecekler 
 Melih Tuğtağ ve Tuğba Coşkuner, illüstratör Zeynep Begüm Şen'in katılımıyla Kılavuz Gençlik çatısı altındaki çocuklar yazma, çizme becerilerini geliştirmek ve yazarlık sanatını öğrenmek için fırsat yakalayacak. 10-13 yaşındaki çocuklar, tablete ihtiyaç duymadan, temel gereçlerle gölge, perspektif, karakter, arka plan, atmosfer, renk seçimi, çizim metotları, ışık, kompozisyon, hayvan ve çiçek çizimleri gibi birçok konuyu uygulamalı olarak öğrenecek. 
 
  8 hafta boyunca cumartesi günleri olacak 
 Büyükşehir'in kontenjanla sınırlı atölyeler için öğrenciler 3-10 Mart tarihleri arasında ön kayıt yaparak, 11 Mart'ta sınavın yer ve saatinin SMS ile bilgilendirileceği ön eleme sınavına katılacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Kongre Merkezi'nde 8 hafta boyunca cumartesi günleri yazarlık atölyesini saat 14.00- 17.00 arasında, çizerlik atölyesini ise saat 12.30-14.00 arasında sürecek eğitimlerle alacak. 
 

                                   


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Depremde 56 kişiyi sağ çıkaran ekip Zeynep'i unutamıyor Depremde 56 kişiyi sağ çıkaran ekip Zeynep'i unutamıyor
Teknogirişim Konseyi İlk Toplantısını Yaptı Teknogirişim Konseyi İlk Toplantısını Yaptı
Bakan Akar: “NATO Türkiye’ye 4 bin çadır daha gönderecek” Bakan Akar: “NATO Türkiye’ye 4 bin çadır daha...
ALO 184'e Depremzede ve Yakınlarından 98 Bin 975 Başvuru ALO 184'e Depremzede ve Yakınlarından 98 Bin 975...
Gündoğdu: Gündoğdu: "Kocaeli ile Defne Arasında Gönül Köprüsü...
Körfez ve Darıca, Dulkadiroğlu İle Kardeş Şehir Oldu Körfez ve Darıca, Dulkadiroğlu İle Kardeş Şehir...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Depremde 56 kişiyi sağ çıkaran ekip Zeynep'i...
Enkaz altında Zeynep Kahraman ile Türkçe konuşan Alman doktor: - "Ona kendi dilinde hitap etmem güçlü bir...

Haberi Oku