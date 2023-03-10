Çocuklara Özel Atölye Etkinliği

Çocukların yazma ve düşünme becerilerini geliştirmek, yazarlık sanatını öğrenmek amacıyla kurulan yazarlık ve çizerlik atölyeleri, 11 Mart'ta kapılarını açacak.





Yazarlık atölye çalışmalarında yazarlar Melih Tuğtağ ve Tuğba Coşkuner, çocuklara edebi, bilimsel metin ve haber metinleri oluşturabilmek için gerekli kompozisyon teknikleri, kurgusal metin, şiir türünde yazma, öykü türünde yazma, kelime hazinesini geliştirme teknikleri, süreç odaklı yazma yaklaşımı ve yazma stratejilerine ilişkin bilgiler verilecek. Çizerlik atölyesi çalışmalarında ise illüstratör Zeynep Begüm Şen'in vereceği eğitimde, çocuklara çeşitli ödevler verilip pratik yaptırılarak, eğitimlerin akılda kalıcı olması da sağlanacak.

Birçok konuyu uygulamalı olarak öğrenecekler

Melih Tuğtağ ve Tuğba Coşkuner, illüstratör Zeynep Begüm Şen'in katılımıyla Kılavuz Gençlik çatısı altındaki çocuklar yazma, çizme becerilerini geliştirmek ve yazarlık sanatını öğrenmek için fırsat yakalayacak. 10-13 yaşındaki çocuklar, tablete ihtiyaç duymadan, temel gereçlerle gölge, perspektif, karakter, arka plan, atmosfer, renk seçimi, çizim metotları, ışık, kompozisyon, hayvan ve çiçek çizimleri gibi birçok konuyu uygulamalı olarak öğrenecek.

8 hafta boyunca cumartesi günleri olacak

Büyükşehir'in kontenjanla sınırlı atölyeler için öğrenciler 3-10 Mart tarihleri arasında ön kayıt yaparak, 11 Mart'ta sınavın yer ve saatinin SMS ile bilgilendirileceği ön eleme sınavına katılacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Kongre Merkezi'nde 8 hafta boyunca cumartesi günleri yazarlık atölyesini saat 14.00- 17.00 arasında, çizerlik atölyesini ise saat 12.30-14.00 arasında sürecek eğitimlerle alacak.







İHA