Çocukların Başkan Sevgisi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Köşklüçeşme mahallesinde bulunan Esat Sayduk Parkında bahardan kalma havayı fırsat bilerek oyun oynayan çocuklara sürpriz yaptı. Cuma Namazını Orhan Gazi Caminde kılan Başkan Büyükgöz namaz çıkışı cami cemaatiyle sohbet etti. Daha sonra yeni yapılan Köşklüçeşme mahalle muhtarlığını inceleyen Başkan Büyükgöz’e Köşklüçeşme Mahalle Muhtarı Mehmet Altıntaş teşekkür etti.

BAŞKAN AMCALARINI GÖRMEK ÇOCUKLARI MUTLU ETTİ

Muhtarlık binasındaki incelemelerini tamamlayan Başkan Büyükgöz daha sonra Esat Sayduk Parkında mahalle sakinleri ve çocuklarla bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Büyükgöz Gebze Belediyesi olarak hayata geçirdikleri ve önümüzdeki sürede hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi verdi. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükgöz çocuklarla ayrı yarı ilgilendi. Başkan amcalarını karşılarında gören çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı. Çocuklara çikolata ikram eden Başkan Büyükgöz onlarla birlikte oyunlar oynadı, salıncakta salladı.







































