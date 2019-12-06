Çocukların Saha Hayali Gerçek Oldu

Çocukların hayallerine, hedeflerine ve ideallerine çok önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Akse Mahallesi Meclisi’nde kendisinden hala saha isteyen çocukların talebini yerine getirdi. Akse Mahallesi Çağdaşken semtinde ikamet çocuklar hayalini kurdukları hala sahaya Başkan Çiftçi ile kavuştular. Başkan Çitçi’nin mahallelerinde yapılacak danışma meclisine geleceği haberini alan çocuklar kendi aralarında bir araya gelerek Abdullah Şahin’i Çiftçi ‘den hala saha istemesi için sözcü seçtiler. Toplantının sonuna doğru söz alan Abdullah Şahin, Başkan Çiftçi ’den, halı saha istedi. Bunun üzerine ilgili birime talimat veren Başkan Çiftçi, kısa bir süre içinde çocukların hayalini kurduğu halı sahayı hizmete açtı .

ÇOCUKLARIN HAYALİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Başkan Çiftçi, Çağdaşkent Mesire alanında hizmete giren halı sahada çocuklarla birlikte top oynadı. Çayırova’nın geleceği olan çocukların hayalini gerçekleştirmek için çalıştıklarını ifade eden Çiftçi, çocukların mahalle meclisinde kendisinden istediği hala sahanın ihtiyaç olduğunu tespit ettiklerini belirterek, halı saha hayali kuran çocukların hayallerini gerçekleştirmekten ve onların mutlu olduğunu görmekten son derece memnun olduğunu söyledi. Hedefi, hayali ve ideali olan çocuklarının sanat, spor ve kültürel anlamda gelişmeleri için tüm imkânları seferber edeceklerini belirten Başkan Çiftçi, “Çayırovamızı daha yaşanabilir ve mutlu bir şehir haline getirmek için gece gündüz demeden çanla başla çalışmaya devam edeceğiz. “dedi.