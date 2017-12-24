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Çocuklarla annelere bilim etkinliği

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli halkına bilimi sevdirmek ve bireylerin bilimsel düşünme konusunda özgüvenini geliştirmek için “Annemle Bilim Daha Güzel” programı düzenlendi.

Çocuklarla annelere bilim etkinliği

24 Aralık 2017 Pazar 13:21

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Bilim Merkezinde 4-6 taş arasındaki 200 çocuk ve anneleriyle “Annemle Bilim Daha Güzel” etkinliği yapıldı. Programla Kocaeli halkına bilimi sevdirmek, bu yönde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendi. Etkinlik kapsamında elektro böcek atölyesi, bilim gösterisi ve drama etkinlikleri yapıldı. Etkinlikler Kocaeli Bilim Merkezi atölye alanları ve bilim sahnesinde gerçekleştirildi.

 

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Annelerin çocuklarıyla beraber güzel dakikalar yaşadığı etkinlikle renkli görüntüler ortaya çıktı. Duman halkası, köpük, kuru buz şovlarıyla bilim gösterileri gerçekleştirildiği etkinlikte tüylü tel çubuk, led ışık, ufak ışıklı böcek modeli yapıldı.

 

YAPAN-YAŞAYAN

Renkli etkinlikte doğal süreçlerin bilimsel bakış açısıyla anlaşılmasını desteklemek, katılımcıları izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp, aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getirmek amacı güdüldü. Bu yolla anlamlı öğrenmeyi sağlayarak bilginin daha kalıcı olmasına katkıda bulunmak, bireylere disiplinler arası bir bakış acısı kazandırmak gibi birçok hedefler ortaya çıkarıldı.

 

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