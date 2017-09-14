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Çölyak hastaları Bilecik’i gezdi

Çölyak hastası vatandaşlar için Bilecik’e gezi düzenledi

Çölyak hastaları Bilecik'i gezdi

14 Eylül 2017 Perşembe 16:56

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yaşlı hasta ve engelli vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Çölyak hastası bireylerden oluşan bir grup için önceki gün Bilecik’e kültür gezisi düzenlendi. Metabolik Hastalıklar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Kocaeli Çölyak Yaşam Derneği ile düzenlenen gezi programına, Çölyak hastalarından oluşan 45 kişilik gurup katıldı. Bilecik’in tarihi yerlerini gezen vatandaşlar, Söğüt İlçesinde düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi anma şenliklerine de katıldı.

 

KURULUŞ VE KURTULUŞ BÖLGESİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, çölyak hastası vatandaşlar, “Kuruluştan Kurtuluşa” ismiyle düzenlenen kültür gezisine katıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen otobüsle geziye başlayan vatandaşlar, rehber eşliğinde Bilecik, Söğüt ve Göynük’ü adım adım gezdiler. Çölyak hastası vatandaşlar; Şeyh Edebali Türbesi, Tarihi Zincirli Kaya, Ertuğrul Gazi Türbesi, Tarihi Osmanlı Evleri, Hamidiye Külliyesi ve Hamidiye İdadisini ziyaret ettiler. Osmanlı Devletinin kuruluşuna ve Kurtuluş Savaşı’na şahitlik eden tarihi bir bölgede tarihi öneme sahip birçok noktayı görmenin gururunu yaşadılar.

 

VALİ BÜYÜKAKIN AĞIRLADI

Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne de katılan kafile, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın ile görüştü. Kocaeli’den gelen kafile ile Bilecik’in Söğüt ilçesindeki şenliklerde karşılaşan Vali Büyükakın vatandaşlara, “şehrimize ve şenliklerimize hoş geldiniz. Sizleri burada misafir etmekten mutluluk duydum. Kocaelili hemşerilerimi her zaman bekliyorum. Ziyaretlerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Kültür gezisi ile güzel vakit geçirdiklerinin belirten vatandaşlar yapılan bu etkinlikten çok memnun kaldıklarını belirttiler.

 

TEŞEKKÜR ETTİLER

Çölyak hastası vatandaşlar, gezi sonrasında kendileri için ayrılan bir zaman aralığında evden getirdikleri glütensiz yiyeceklerle piknik yapma fırsatı buldular. Bilindiği üzere çölyak hastaları, hastalıkları sebebiyle glütensiz gıdalarla beslenmek zorundalar. Bu yüzden de bu tür ürünleri her yerde bulamadıkları için kendi yiyeceklerini yanlarında getirdiler. Öte yandan çölyak hastası vatandaşlar kendileri için bu kültür gezisini düzenleyen ve tüm olanakları sağlayan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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