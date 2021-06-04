Çöp ev ekipler tarafından temizlendi

Gebze Güzeller Mahallesi’nde engelli bir vatandaşın yaşadığı ve hijyen-sağlık koşullarına aykırı olarak çöp biriktirildiği zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen ev belediye ekipleri tarafından temizlendi. Zabıta ekiplerinin durumu Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri hizmet yetkililerine bildirmesi üzerine engelli vatandaş sosyal hizmet yetkilileri tarafından barınma merkezine teslim yerleştirilmesinin ardından evde temizlik çalışması yapıldı. Gebze Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Temizlik işleri ekiplerinin çalışmaları neticesinde, müstakil evden yaklaşık 2 kamyonun üzerinde çöp ve atık alınarak gerekli ilaçlama çalışması da ekipler tarafından tamamlandı.













AA