Çöp ev ekipler tarafından temizlendi

05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:15
Gebze’de hijyen koşullarına aykırı olacak şekilde çöp biriktirilen ev, Gebze Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde mülk sahibi D. Y tarafından kızı H.A ve 3 torununa ikamet etmeleri için verilen evde hijyen-sağlık koşullarına aykırı olarak çöp biriktirildiği Gebze Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilmişti. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp biriktirilen evde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Veteriner işleri müdürlüğü ekipleri tarafından böcek ve haşerata karşı ilaçlama çalışmasının da yapıldığı evden ekipler tarafından yaklaşık 5 kamyon çöp çıkarıldı. Yaklaşık 6 saat süren temizlik çalışmasının yapıldığı ev mülk sahibi D.Y isimli vatandaşa Zabıta ekiplerince boş bir şekilde teslim edildi.
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