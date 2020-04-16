Çöp Konteynerleri Dezenfekte Ediliyor

16 Nisan 2020 Perşembe 20:41
Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilçe genelinde Gebze Belediyesi’nin icracı tüm müdürlüklerini teyakkuz durumuna geçiren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda başlatılan dezenfekte çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Gebze’nin tüm mahallelerinde dezenfekte çalışmaları kapsamında ekipler cadde ve sokaklarda bulunan yer üstü ve yer altı çöp konteynerlerini de özel hazırlanan solisyonlarla temizleyerek dezenfekte ediyor. Belediye yetkilileri Gebze genelindeki hijyen ve dezenfekte çalışmalarının belirlenen program dahilinde ara vermeden devam edeceğini bildirdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×