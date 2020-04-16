banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çöp Konteynerleri Dezenfekte Ediliyor

Çöp Konteynerleri Dezenfekte Ediliyor

Çöp Konteynerleri Dezenfekte Ediliyor

16 Nisan 2020 Perşembe 20:41

 Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilçe genelinde Gebze Belediyesi’nin icracı tüm müdürlüklerini teyakkuz durumuna geçiren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda başlatılan dezenfekte çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Gebze’nin tüm mahallelerinde dezenfekte çalışmaları kapsamında ekipler cadde ve sokaklarda bulunan yer üstü ve yer altı çöp konteynerlerini de özel hazırlanan solisyonlarla temizleyerek dezenfekte ediyor. Belediye yetkilileri Gebze genelindeki hijyen ve dezenfekte çalışmalarının belirlenen program dahilinde ara vermeden devam edeceğini bildirdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İsmail kahraman Yazdı İsmail kahraman Yazdı
Çayırova'da çatı yangını Çayırova'da çatı yangını
Tarihinin En Sesiz Baharını Geçiriyor Tarihinin En Sesiz Baharını Geçiriyor
Kocaeli’de yeni bitki türü keşfedildi Kocaeli’de yeni bitki türü keşfedildi
Gebzelilerin Kitap Keyfi Sürüyor Gebzelilerin Kitap Keyfi Sürüyor
Gebze’de vektörle de mücadele ediyor Gebze’de vektörle de mücadele ediyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İsmail kahraman Yazdı
Korona Virüsü Salgını Üç Önemli Ölüm ve Gazetecilik Anılarım

Haberi Oku