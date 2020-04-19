Çöp konteynırları dezenfekte edildi

19 Nisan 2020 Pazar 13:51
Virüsle mücadelede seferberlik ilan eden Çayırova Belediyesi, sokağa çıkma yasağı dolasıyla boş kalan çöp konteynırlarının tümünü dezenfekte ediyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, virüse adeta savaş açtı. Halkın sağlığını korumak ve virüsün yayılmasına engel olmak için tedbirleri sıkı bir şekilde yerine getiren Başkan Çiftçi, dezenfekte, cadde yıkama, denetim ve vefa destek gurubunun çalışmalarını yakından takip ediyor. Bu süreçte özellikle dezenfekte ve hijyene çok önem veren Çayırova Belediyesi, halkın yoğun olanak kullandığı alanları her gün, cadde ve sokakları belirli plan dahilinde yıkamayı ve dezenfekte etmeyi sürdürüyor. Ekipler, ilçede bulunan çöp konteynırlarını, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla rahat bir çalışma ortamı bularak dezenfekte etti. İki gün hummalı bir çalışma yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalle mahalle, sokak sokak ilçede bulunan 3 bin adet çöp konteynırının dezenfektesini sağladı.
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