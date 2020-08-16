Çöp konteynırları yer altına alınıyor

Aşıroğlu Caddesi’nde prestij cadde uygulamaları kapsamında çöp konteynırlarının yer altına alınması aşamasında yerinde incelemelerde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, çalışmaların kısa sürede biteceğini ifade etti ve “Aşıroğlu Caddesi’nde alt yapının ardından üstyapı çalışması da yenilenecek. Aydınlatmaları ve kaldırımlarıyla prestij cadde uygulaması gerçekleştireceğiz. Aşıroğlu’nda çöp konteynırları da yer altına alınıyor. En kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Diğer caddelerimizde de benzer şekilde prestij cadde uygulaması gerçekleştireceğiz. Darıca’yı daha modern bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımız devam edecek” dedi.