Çöp konteynırları yer altına alınıyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Aşıroğlu Caddesi’nde çalışmaları inceledi. Alt ve üstyapısının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, Aşıroğlu’nda prestij cadde uygulaması kapsamında çöp konteynırlarının yer altına alındığını belirtti ve kısa sürede çalışmaların biteceğini söyledi.