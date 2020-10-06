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Çöp Konteynırlarından Güzel Kokular Geliyor!

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çifti, vatandaşları memnun edecek çalışmalar yapmaya devam ediyor. Başkan Çiftçi, “Sağlıklı Temiz İlçe” projesi kapsamında, ilçe genelindeki çöp konteynırlarını yerinde parfümlü dezenfektan ile yıkatarak, vatandaşları rahatsız eden kötü kokulara çözüm buldu.

Çöp Konteynırlarından Güzel Kokular Geliyor!

06 Ekim 2020 Salı 11:34

  Daha temiz ve sağlık bir şehir için temizlik hizmetlerine çok önem veren Çayırova Belediyesi, vatandaşları rahatsız eden çöp kokularını kökünden çözen sistemi hayata geçirdi.

KONTEYNIRLAR YERİNDE YIKANIYOR

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan ‘Sağlıklı Temiz İlçe’ projesi kapsamında çöp toplama kamyonlarına takılan teknolojik aparatlar sayesinde çöp konteynırı parfümlü dezenfektan ile yerinde yıkanarak güzel kokularının etrafa yayılması sağlanıyor. Pandemi öncesinde planlanan ‘Sağlıklı Temiz İlçe’ projesinin, salgın sürecinde hayata geçirilmesi pandemi tedbirlerine ilave önemli bir çalışma oldu.


GÜZEL KOKULAR YAYILIYOR

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Pandemi sürecinden önce bu projeyi planlamıştık, fakat bu süreçte hayata geçirmek nasip oldu. Kocaeli’nde bir ilk olma özelliği taşıyan temizlik projesinin Korona salgın tedbirleri kapsamında büyük bir katkı sunacağı aşikâr. Temizlik Hizmetleri Müdürlüğümüz ‘Sağlıklı Temiz İlçe’ projesini başlatarak yaşanabilir bir şehir için seferber oldu. Kısa zaman içinde Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü araç filomuzu genişletip tüm mahallelerde çöp konteynırlarını yenileyerek ve yerinde yıkama yaparak etrafa güzel kokularının yayılmasını sağlayacağız” diye konuştu.

 

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